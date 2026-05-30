Đoković: Ne znam da li ću se vratiti sledeće godine

Trostruki osvajač Rolan Garosa Novak Đoković završio je učešće na ovom turniru u trećem kolu.

Iako je vodio sa 2:0 u setovima, Žoao Fonseka je uspeo da preokrene meč i slavi posle pet sati igre sa 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. – Neverovatan meč. Teško je izgubiti posle 2-0, ali veliko priznanje za Žoaa, zaslužio je da pobedi. Bio je bolji u važnim poenima, neke neverovatne razmene, a on je pronalazio neverovatne udarce, linije… Meni nije bilo prijatno da igram s rivalom na takvom nivou. Ne mislim da sam uradio previše toga pogrešnog, on je jednostavno bio bolji