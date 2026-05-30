Fonseka: Đoković igra kao mladić, izgledao je spremnije od mene na kraju

Brazilski teniser Žoao Fonseka se plasirao u osminu finala Rolan Garosa pošto je napravio drugi uzastopni preokret na ovom turniru.

U trećem kolu je gubio sa 2:0 u setovima od najuspešnijeg tenisera u istoriji ovog sporta, Novaka Đokovića, ali je posle pet sati igre slavio sa 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. Prethodno je pobedio Hrvata Prižmića, takođe nakon što je izgubio prva dva seta. – U stvari nisam verovao da mogu da pobedim. Samo sam igrao i uživao u tome da budem na terenu. Bilo je zadovoljstvo deliti teren sa Novakom. Igrati prtiv Novaka, na ovom terenu je neverovatno – rekao je nakon meča