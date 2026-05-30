Kanađanin se izjasnio krivim za prodaju smrtonosnih supstanci osobama koje su izvršile samoubistvo

Danas pre 3 sata  |  Beta
Kanađanin optužen za prodaju smrtonosnih proizvoda onlajn ljudima koji su ih koristili da okončaju svoj život izjasnio se danas krivim po 14 tačaka za savetovanje ubistva ili pomaganje u ubistvu.

Optuženi Kenet Lo (Kenneth Law) pojavio se pred sudom u Njumarketu u kanadskoj provinciji Ontario gde se izjasnio o krivici. Prema uslovima dogovora sa sudom kanadski tužioci će povući 14 optužbi za teško ubistvo protiv njega. Izricanje kazne zakazano je za septembar. Policija u Kanadi i širom sveta istraživala je više od 100 samoubistava vezanih za Loa. Optužbe protiv njega u kanadskom sudu vezane su za 14 ljudi širom Ontarija koji su bili stari između 16 i 36
