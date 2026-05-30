Kanađanin se izjasnio krivim za prodaju smrtonosnih supstanci osobama koje su izvršile samoubistvo

Kanađanin optužen za prodaju smrtonosnih proizvoda onlajn ljudima koji su ih koristili da okončaju svoj život izjasnio se danas krivim po 14 tačaka za savetovanje ubistva ili pomaganje u ubistvu.

Optuženi Kenet Lo (Kenneth Law) pojavio se pred sudom u Njumarketu u kanadskoj provinciji Ontario gde se izjasnio o krivici. Prema uslovima dogovora sa sudom kanadski tužioci će povući 14 optužbi za teško ubistvo protiv njega. Izricanje kazne zakazano je za septembar. Policija u Kanadi i širom sveta istraživala je više od 100 samoubistava vezanih za Loa. Optužbe protiv njega u kanadskom sudu vezane su za 14 ljudi širom Ontarija koji su bili stari između 16 i 36