Kragujevačka policija zaustavila šesdesetsedmogodišnjeg Čačanina koji je kod Batočine vozio u suprotnom smeru

Pripadnici saobraćajne policije u Kragujevcu, brzo su identifikovali šesdesetsedmogodišnjeg vozača ,,golfa” iz Čačka, koji se na moto-putu Kragujevac-Batočina kretao trakom namenjenog za vozila iz suprotnog smera.

Zbog nasilničke vožnje podneta je prekršajna prijava, a prekršajni sudija mu je izrekao novčanu kaznu u iznosu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena i devet meseci zabrane upravljanja vozilom. U cilju utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za upravljanje vozilom, vozač će biti upućen na kontrolni lekarski pregled, poručuju iz kragujevačke policije. Policijska uprava u Kragujevcu apeluje na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju svih saobraćajnih propisa i poštuju