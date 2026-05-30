Pastor (SVM): Na ispraćaju maturanata u Subotici zapaljena mađarska zastava, policija reagovala

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor saopštio je večeras da je tokom ispraćaja maturanata u Subotici zapaljena mađarska zastava koju je nosio jedan mađarski učenik, dok je policija potvrdila da je povodom incidenta odmah reagovala i obavestila nadležno tužilaštvo.

Pastor je na svom zvaničnom Fejsbuk nalogu naveo da je „ponosan na mladog Mađara koji je danas u Subotici hrabro pokazao svoj identitet i sa mađarskom nacionalnom zastavom učestvovao na ispraćaju maturanata“. U Policijskoj upravi u Subotici potvrdili su za Magločistač da su uzete izjave od svih lica koja imaju saznanja o događaju, kao i da je o slučaju obavešteno nadležno tužilaštvo. Kako se navodi u odgovoru policije, učenik je nosio mađarsku zastavu na leđima,