Policija pretresla stan i službene prostorije Veselina Milića

Po naredbi Višeg suda u Beogradu, pripadnici Uprave kriminalističke policije obavili su pretres stana i službenih prostorija bivšeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića.

Pretresu su prisustvovali javni tužioci Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Milić je jedan od osumnjičenih u istrazi koju VJT u Beogradu vodi protiv ukupno 11 lica zbog krivičnog dela „teško ubistvo“u restoranu „27“ na Senjaku 12. maja 2026. godine. Aleksandar Nešović Baja, koji se dovodi u vezu sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke, navodno je ubijen u tom ugostiteljskom objektu. Sumnja se da je na njega iz pištolja vatru otvorio Saša Vuković zvani Boske,