Studenti u blokadi o beloj čiopi i bilbordu na Palati Albanija: Politička promocija važnija od prirodnog dobra i javnog interesa

Studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu najoštrije osuđuju postupke koji dovode do ugrožavanja belih čiopa, strogo zaštićene vrste koja godinama naseljava centar Beograda.

Kako navode, postavljanje velikog reklamnog platna na objektu Palate Albanija, na kojem se nalaze gnezdilišta ovih ptica, predstavlja još jedan primer zanemarivanja zaštite prirode zarad drugih interesa. „Odrasle jedinke trenutno nisu u mogućnosti da pristupe svojim gnezdima i brinu o mladuncima, čime se direktno ugrožava opstanak lokalne populacije ove vrste", ističu studenti.