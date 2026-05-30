Nakon šest sati igre! Serundolu pobeda nad Sinerom dala krila, ušao u osminu finala Rolan Garosa

Argentinski teniser Huan Manuel Serundolo plasirao se u osminu finala Rolan Garosa, pošto je u trećem kolu pobedio Španca Martina Landalusea rezultatom 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (10:8).

Meč je trajao pet sati i 58 minuta. Serundolo je 56. teniser sveta, dok je Landaluse 69. na ATP listi. Argentinski teniser, koji je u prošloj rundi posle velikog preokreta pobedio Janika Sinera, danas je došao do nove pobede i najboljeg rezultata u karijeri na grend slem turnirima. Serundolo će u osmini finala igrati protiv Matea Beretinija, koji je savladao Fransiska Komesanu sa 7:6, 5:7, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (15:13), posle pet sati i 13 minuta. U osminu finala