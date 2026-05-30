RHMZ upozorava na nepogode! Moguć grad i više od 20 litara kiše za kratko vreme

Posle današnjeg toplog dana, u pojedinim delovima Srbije već tokom popodneva moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak, a meteorolozi upozoravaju da će se nestabilno vreme nastaviti i narednih dana.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, umerena oblačnost sa severa zemlje tokom dana će se širiti ka ostalim krajevima, a ponegde u Vojvodini može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak. Duvaće slab i umeren vetar, dok će u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno biti i jakog zapadnog i severozapadnog vetra. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 26 do 30 stepeni. U nedelju će u većini mesta biti suvo i toplo, ali će uslovi za kratkotrajnu kišu i