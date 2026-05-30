Arteta čestitao PSŽ: U ovakvim mečevima potrebna je i trunka sreće

Mikel Arteta je vratio Arsenalu titulu Premijer lige posle 22 godine, ali nije dosanjao san slavnog Arsena Vengera koji je 2006. godine morao da čestita Barseloni. "Tobdžije" nisu postale 25. klub koji ima u vitrinama pehar Lige šampiona.

Trener Arteta je sportski priznao poraz: "Morate da kontrolišete svoje emocije. Osećate bol i morate ga osetiti, to je suština sporta. Ovo nimalo ne umanjuje ponos koji osećam zbog svojih igrača. Ono što smo iskusili ove godine nećemo doživeti ponovo, bar ne na isti način. Moramo da čestitamo PSŽ-u, oni imaju resurse za apsolutno sve". Iako je Arsenal poveo preko Haverca već u 6. minutu, Arteta je priznao da plan nije bio da se ekipa toliko dugo brani. "Postizanje