Kosovska policija upala u srpsku ambulantu u Obiliću

Kosovska policija upala je u srpsku ambulantu u Obiliću koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko srpskih porodica.

Do upada je došlo nakon što je Zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu, piše Kosovo onlajn. Nakon pretresa objekta, u kom je pronađena medicinska oprema, policija je zapečatila ambulantu. Kako Euronews Srbija saznaje, lekar je u ambulantu dolazio tri puta nedeljno. U toj zgradi žive samo još dve srpske porodice koje su dobile nalog opštine Obilić da se isele. Porodice su se žalile