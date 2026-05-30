Mali: Proizvodnja humanoidnih robota u Srbiji kreće u junu, od 1.000 do 2.000 godišnje

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će u Srbiji proizvodnja humanoidnih robota početi u junu i da će Srbija biti prva zemlja u Evropi u kojoj će se oni proizvoditi.

Mali je rekao za TV Prva da će se u Srbiji proizvoditi oko 1.000 do 2.000 robota godišnje. Naglasio je da će humanoidni roboti biti deo specijalizovane izložbe Ekspo 2027 u Beogradu naredne godine. "To je ta prva faza. Druga faza je da se krene u trening centar, evo videli ste kako su igrali i Moravac. Dakle da se ti roboti uče. I zato je ta treća faza, veštačka inteligencija, veoma važna - oni uče da budu barmeni, da rade i kao recepcionari u hotelima, da budu i u