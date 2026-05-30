Vojska Srbije raspisala konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice

Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice, pružajući tako mladim ljudima priliku da spoje siguran i stabilan posao sa ljubavlju prema svojoj zemlji i osećajem časti koje donosi zaposlenje u Vojsci Srbije, objavilo je Ministarstvo odbrane.

Konkursi su otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M-84 i T-72MS. Kandidati mogu konkurisati za službu u tenkovskim bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske, kao i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju. Pripadnost tenkovskim jedinicama nije samo zanimanje - to je poziv koji nosi čast, odgovornost i istinsku odanost svojoj zemlji, navodi se u saopštenju i