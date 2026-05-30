Danas toplo i uglavnom sunčano, temperatuta do 30 stepeni

U drugom delu dana očekuje umereno naoblačenje sa severa zemlje.

Tokom večeri i noći, ovo naoblačenje može doneti retku, kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove na području Vojvodine. Duvaće uglavnom slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Ipak, sredinom dana i posle podne, u Vojvodini i istočnim krajevima Srbije vetar će povremeno biti i jak. U Čačaku će biti pretežno sunčano, temperatura će se kretati od 14 stepeni do 27 stepeni. GZS