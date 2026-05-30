Dve osobe uhapšene u Nišu zbog sumnje na trgovinu narkoticima

Kako je saopštila Policijska uprava u Nišu, uhapšeni su R.

S. (64) i I. J. (53). Tokom pretresa stana R. S. policija je pronašla sedam paketa sa oko 320 grama praha za koji se sumnja da je heroin, kao i vagicu za precizno merenje. U drugoj akciji, u stanu I. J. pronađena je 101 tableta za koje se sumnja da su MDMA, kao i manja količina materije za koju se sumnja da je marihuana. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni višem javnom tužiocu u Nišu. Policija