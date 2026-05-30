Vozio u suprotnom smeru na moto-putu Kragujevac–Batočina: Kažnjen sa 120.000 dinara i ostao bez dozvole

Pripadnici saobraćajne policije u Kragujevcu u kratkom roku pronašli su i identifikovali šezdesetsedmogodišnjeg vozača automobila marke „golf“ iz Čačka, koji se na moto-putu Kragujevac–Batočina kretao kolovoznom trakom namenjenom za saobraćaj iz suprotnog smera.

Protiv vozača je zbog nasilničke vožnje podneta prekršajna prijava, a sudija za prekršaje izrekao mu je novčanu kaznu od 120.000 dinara, 15 kaznenih poena i meru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od devet meseci. Radi provere zdravstvene sposobnosti za bezbedno učestvovanje u saobraćaju, vozač će biti upućen na kontrolni lekarski pregled. Policijska uprava u Kragujevcu još jednom apeluje na sve vozače i druge učesnike u saobraćaju da poštuju