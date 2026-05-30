Ministarka: Kina globalni lider, Srbija treba da prati njen razvoj

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas, govoreći o kineskom modelu razvoja, da je Кina sada jedan od globalnih predvodnika u oblasti tehnologije i industrije i navela da Srbija „definitivno prati i treba da se ugleda na Kineze“, uz poruku: „Rad, rad i rad“.

–Jednom rečju, zaista fantastično – ocenila je Lazarević za Radio televiziju Srbije (RTS), sumirajući posetu srpske delegacije Kini, u čijem je sastavu bila, prevođene predsednikom države Aleksandrom Vučićem. Prema njenim rečima, posebno je značajno što su novi projekti usmereni ka oblastima od strateškog interesa za Srbiju, pre svega automobilskoj industriji i primeni naprednih tehnologija. Navela je da je u kineskim kompanijama u Srbiji trenutno zaposleno više od