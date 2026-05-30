Pastor: Na ispraćaju maturanata jedne subotičke škole zapaljena zastava Mađarske, policija obavestila tužilaštvo

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor saopštio je da je tokom ispraćaja maturanata jedne srednje škole u Subotici zapaljena mađarska zastava koju je nosio učenik mađarske nacionalne pripadnosti, a policija je potvrdila da je odmah reagovala i obavestila nadležno tužilaštvo, preneo je portal Magločistač.

U Policijskoj upravi u Subotici rekli su za Magločistač da su uzete izjave od svih lica koja imaju saznanja o događaju, kao i da je o slučaju obavešteno nadležno tužilaštvo. Kako je navedeno u odgovoru policije, učenik je nosio mađarsku zastavu na leđima, nakon čega su mu dvojica maloletnika uzela zastavu. Ona je kasnije pronađena odbačena u centru grada. Incident se dogodio oko 9.30 ispred Tehničke škole "Ivan Sarić", gde su bili