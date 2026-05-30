Bugari ograničavaju boravak američkih borbenih aviona: Izbio spor oko viza, oglasio se Rumen Radev
Kurir pre 42 minuta
Radev je, kako prenosi bugarska agencija BTA, naveo da razume složenost administrativnih procedura, ali da Bugarska ima sopstvene prioritete i da ne može da prihvati dugoročni boravak aviona i cisterni na aerodromu u Sofiji. - U potpunosti razumem složenost regulatornih procedura i potrebu za vremenom, ali i mi imamo svoje prioritete i procedure i ne možemo pozitivno da odgovorimo na zahtev za dugoročni boravak aviona i cisterni na aerodromu u Sofiji - rekao je