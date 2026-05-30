Kineski astronauti oborili rekord! Najduža pojedinačna orbitalna misija ikada, posada misije Šendžou-21 sletela na Zemlju (foto)

Trojica kineskih astronauta vratila su se danas na Zemlju posle provedenih gotovo sedam meseci u svemiru, što je rekord po vremenu provedenom u orbiti za kinesku posadu.

Letelica u kojoj su bili Džang Lu, Vu Fei i Džang Hongdžang iz posade broda Šendžou 21 spustila se na poligonu u severnokineskoj oblasti Unutražnja Mongolija. Kina razvija svoj svemirski program intenzivno i planira svoje prvo sletanje na Mesec do 2030. godine. Posada je tokom boravka obavila različte zadatke, od obrade i prenosa eksperimentalnih podataka do prebacivanja preostalih zaliha, javila je novinska agencija Sinhua prenoseći saopštenje Kineske svemirske
Tri kineska astronauta vratila se na Zemlju posle gotovo sedam meseci u svemiru

Evropska komisija traži da se Ukrajina ukloni sa liste „bezbednih zemalja”

Iranske PVO oborile bespilotnu letelicu kod ostrva Kešm

Braća po poniženju

Besent: "Vašington zaplenio milijardu dolara iranske kriptovalute"

Sud doneo presudu: Iz naziva Kenedi centar da se ukloni Trampovo ime

