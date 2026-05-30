Kreće misija Liga nacija! Odbojkaši Srbije imaju važan test u Ljubljani

Odbojkaška reprezentacija Srbije odigraće dve prijateljske utakmice protiv Slovenije u Ljubljani, u sklopu priprema za Ligu nacija, saopštio je Odbojkaški savez Srbije.

Prvi meč je na program u nedelju i biće zatvoren za javnost, dok će se drugi odigrati dan kasnije u dvorani "Tivoli" u Ljubljani od 20.30. Tehničari: Vuk Todorović i Aleksa Batak; Korektori: Dušan Nikolić, Veljko Mašulović i Aleksandar Šoša; Libera: Vukašin Ristić i Stefan Negić; Blokeri: Aleksandar Nedeljković, Nemanja Mašulović, Aleksandar Stefanović, Stefan Kokeza i Andrej Rudić; Primači: Nikola Brbović, Vuk Kulpinac, Lazar Marinović i Žarko Ubiparip.