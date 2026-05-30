Maloletnik izboden u grudi u Grockoj: Vršnjak ga napao nožem posle svađe na autobuskom stajalištu

Maloletni J.D. (17) primljen je večeras oko ponoći u Urgentni centar u Beogradu sa ubodnim ranama u predelu grudi.

Prema prvim informacijama, njega je u Grockoj, na autobuskom stajalištu, nakon sukoba nožem napao vršnjak. Povređeni tinejdžer je kolima Hitne pomoći iz Grocke hitno transportovan u Urgentni centar, gde mu se ukazuje lekarska pomoć. Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do napada. Kurir.rs/Telegraf