Ovo je nastradali načelnik Granične policije iz Prijepolja: Automobil sleteo s puta, s njim poginula još jedna osoba: Detalji saobraćajke kod Bijelog Polja

Danilo Femić, načelnik Regionalnog centra granične policije ka Crnoj Gori, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć kod Bijelog Polja. - Nesreća se dogodila u mestu Bijelo Polje, na putnom pravcu od Gubavča prema Bistrici.

U ovoj tragediji, kako se nezvanično saznaje, život su izgubile dve osobe, među kojima je i Danilo Femić. Okolnosti pod kojima je došlo do nesreće za sada nisu zvanično saopštene, a nadležni organi sprovode istragu koja bi trebalo da utvrdi sve detalje ovog tragičnog događaj - kaže izvor upoznat sa slučajem za RINU. Femić je nedavno postavljen na dužnost načelnika granične policije pri Policijskoj upravi Prijepolje. Tokom svoje karijere važio je za profesionalnog,