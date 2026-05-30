Posle godina razočaranja stiže naplata! Saka pred Mundijal: Sve poraze pretvorili smo u motivaciju!

Fudbaler Arsenala Bukajo Saka izjavio je danas da reprezentacija Engleske to što je na nedavnim velikim turnirima ostajala bez trofeja koristi kao dodatnu motivaciju pred predstojeće Svetsko prvenstvo. "Znamo da postoje očekivanja, ali je važno da mi imamo očekivanja od sebe.

Pokušavamo da blokiramo svu buku i znamo šta želimo da postignemo na turniru i to nam je uvek na umu", rekao je Saka u izjavi sa sajt FIFA. Na prvom velikom turniru koji je igrao, odloženom Evropskom prvenstvu 2020, Engleska je stigla do svog prvog finala od Svetskog prvenstva 1966. godine, ali je Italija pobedila posle penala. Osamnaest meseci kasnije, Saka je bio deo tima koji je stigao do četvrtfinala Svetskog prvenstva u Kataru 2022, gde su izgubili od