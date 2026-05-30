U Rumuniji se peva "Beograd": Ceca prvi put u Temišvaru, 40.000 ljudi uglas srpske hitove (video)

Večeras je pravi spektakl u Temišvaru gde pevačica Svetlana Ceca Ražnatović prvi put peva pred publikom u Rumuniji.

Kako piše MONDO, 40.000 ljudi se okupilo na platou da bi prisustvovali koncertu koji se dugo čekao. Kada se naša pevačica pojavila na sceni, pozdravili su je gromoglasnim aplazom i vriskom oduševljenih fanova. U elegantnoj crnoj haljini, Ceca je izašla na binu, a zanimljiv prorez na grudima privukao je pažnju mnogima, pa i istakao njenu liniju. Uglas, zajedno sa njom, desetine hiljada fanova pevalo je Cecinu poznatu pesmu "Beograd", kao i "Ja još spavam u tvojoj