Ukrajinci uništili dva ruska TU-142: Prikazali snimak raketiranja u ruskoj Rostovskoj oblasti (video)

Dva ruska dalekometna pomorska patrolna aviona Tu-142, koji predstavljaju ključne platforme ruske vojske za protivpodmorničko ratovanje i misije dugog dometa, uništena su u silovitom napadu ukrajinskih bespilotnih letelica u blizini Taganroga.

Snage bespilotnih sistema Ukrajine izvele su ovu uspešnu operaciju tokom noći 30. maja u ruskoj Rostovskoj oblasti, a pored pomenutih letelica, uspešno je pogođen i taktički raketni sistem Iskander. Prema rečima komandanta Snaga bespilotnih sistema Roberta Brovdija, mete su precizno locirali i pogodili dronovi dugog dometa kojima je upravljao Prvi odvojeni centar za bespilotne sisteme, a snimci samih udara odmah su podeljeni na društvenim mrežama. Uništeni avioni