Užas u Ulcinju! Muškarac uhapšen zbog porodičnog nasilja: Supruga tvrdi da je pretio njoj i deci, prilikom pretresa nađena municija bez dozvole

Policija u Ulcinju uhapsila je osobu zbog sumnje na nasilje u porodici, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, policija je postupala po prijavi porodičnog nasilja koju je podnela žena navodeći da joj suprug upućuje pretnje po život i telo, kao i po bezbednost njene dece. „U kratkom roku je pronađen M.D. (48) iz Ulcinja, koji je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Ulcinju lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici“, navodi se u saopštenju. Policijski