Luis Enrike piše istoriju evropskog fudbala: Samo jedan trener ima više Liga šampiona od njega

Španski trener Luis Enrike (56) vodio je Pari Sen Žermen do pobede protiv Arsenala u finalu Lige šampiona, čime je drugi put uzastopno doneo Parižanima pehar prvaka Evrope.

To je njegova treća titula u karijeri, jer je prvu osvojio 2015. sa Barselonom i to je i dalje poslednja evro-titula Katalonaca. Ovako izgleda vrh liste najuspešnijih trenera u Ligi šampiona, kojom dominira "don" Karlo Anćeloti, sa čak pet titula - dve sa Milanom i tri sa Realom. Ovu listu nastavljaju treneri sa po dve titule, među kojima su Žoze Murinjo, Jup Hajnkes, Aleks Ferguson, Visente Del Boske, Otmar Hicfild, Arigo Saki, Ernst Hapel, Migel Munjoz, Bela