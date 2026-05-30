Načinjena masovna šteta ukrajinskim dronovima: eksplozije i požari na ključnim ciljevima (video)

Ukrajinske snage izvele su nove napade na teritoriju Rusije, saopštili su ukrajinski vojni izvori.

Prema navodima komandanta Snaga za bespilotne sisteme Roberta Brovdija, poznatog po nadimku "Mađar", na vojnom aerodromu u Taganrogu uništen je lansirni sistem "Iskander", kao i dva mornarička izviđačka i protivpodmornička aviona Tu-142. Brovdiji je naveo da je lansirno vozilo pogođeno u blizini Taganroga, a dodao je i da "rezultat nije bio ograničen samo na navedene ciljeve - čak je i voda zasvetlela". Ruske vlasti saopštile su da su tokom noći dronovi gađali luku