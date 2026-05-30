Nagli preokret posle tropskih temperatura: RHMZ izdao hitno upozorenje, stižu pljuskovi i grad

Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ) upozorio je da se na području Srbije početkom naredne sedmice očekuje nestabilno vreme praćeno pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji, uz mogućnost pojave grada i količine padavina veće od 20 mm za kratko vreme.

Danas će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo, dok se posle podne na severu očekuje prolazno naoblačenje koje može usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak, pre svega u Vojvodini. Vetar će biti slab do umeren, a sredinom dana i posle podne u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno jak, zapadnog i severozapadnog pravca. Najviša temperatura kretaće se od 26 do 30 stepeni. U nedelju, zadržaće se toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima u većini krajeva.