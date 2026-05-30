Rusija optužuje Ukrajinu za napad na nuklearnu elektranu: Medvedev preti NATO-u "oko za oko"

Rusija je optužila ukrajinske vojne snage da su koristile dron za napad na nuklearnu elektranu Zaporožje, koja je pod kontrolom ruskih snaga u Ukrajini.

Nakon što je zgrada turbinske sale u ovoj nuklearnoj elektrani pogođena dronom, reagovao je Dmitrij Medvedev, zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije. "Katastrofalno urušavanje reaktorske sale Zaporoške nuklearne elektrane dovelo bi do nuklearne nesreće razmera Černobilja, koja neće biti ništa bolja od upotrebe taktičkog nuklearnog oružja", rekao je Medvedev. U ostatku poruke, pretio je Ukrajini, ali i zemljama članicama NATO-a. "Rusija bi mogla da odgovori