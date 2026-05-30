Voda stiže, ali ne svima istovremeno: Evo koji delovi teritorije Čačka će zbog punjenja sistema čekati najduže

ČAČAK – Vodosistem u Čačku nakon višednevnih problema izazvanih havarijom na magistralnom cevovodu sistema “Rzav“ postepeno se stabilizuje, a kvar je, prema rečima nadležnih, u potpunosti otklonjen i ne bi trebalo očekivati nove probleme u vodosnabdevanju.

Kako je izjavio direktor JKP “Vodovod“ Čačak Zoran Pantović, dotok vode je stabilan već nekoliko sati i rezervoari se postepeno pune. Prema njegovim rečima, gradsko područje će se brže vratiti u redovan režim vodosnabdevanja, dok će stanovnici pojedinih prigradskih i seoskih naselja na potpunu stabilizaciju sistema morati da sačekaju još dan ili dva. Izvor: Morava info