Biološki fakultet apeluje na nadležne zbog bilborda na Palati Albanija: "Ugrožen opstanak belih čiopa u Beogradu"

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog postavljanja velikog reklamnog platna na Palatu Albanija u centru Beograda koje ugrožava populaciju belih čiopa (Tachymarptis melba). "Bela čiopa retka je i strogo zaštićena vrsta ptice u Srbiji.

Reč je o selici koja se gnezdi u Srbiji, dok ostatak godine provodi u Africi. Od 2018. godine gnezdi se u Beogradu, gde je populacija procenjena na 50–100 gnezdećih parova, pri čemu se najveća kolonija nalazi upravo na Palati Albanija. Kako je sezona gnežđenja uveliko u toku, postavljanje reklamnog platna onemogućava odraslim jedinkama pristup gnezdima i uspešno hranjenje mladunaca, čime je direktno ugrožen opstanak populacije na teritoriji glavnog grada", navode