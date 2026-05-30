Kosovska policija upala u srpsku ambulantu u Obiliću i zapečatila objekat

Pripadnici Kosovske policije upali su u subotu uveče u srpsku ambulantu u Obiliću koja se nalazi u stambenoj zgradi u kojoj živi nekoliko porodica Srba.

Upad se desio pošto je Zdravstveni inspektorat iz Prištine obavestio policiju da se u ovoj zgradi nalazi ambulanta koja radi u srpskom sistemu, prenosi. Prilikom pretresa, Kosovska policija prinašla je medicinsku opremu, nakon čega je ambulanta zapečaćena. Predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen prilikom posete Prištini 14. aprila naglasio je da srpskim lekarima treba obezbediti dozvole za rad, ističući da se mora sprečiti svaki prekid