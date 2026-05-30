Protest ispred Palate Albanija: Građani blokirali ulicu, traže uklanjanje bilborda iza kog su zarobljeni ptići

Građani i aktivisti okupljaju se na protestu ispred Palate Albanija, na koji su pozvali studenti Veterinarskog fakulteta, jer su iza bilborda "Srbija pobeđuje" zarobljeni mladunci ugrožene vrste ptice bele čiope.

Protest je počeo u 14 časova, a građani su ubrzo blokirali Kolarčevu ulicu, u kojoj je sav saobraćaj trenutno obustavljen. Jelena Banjac iz Kreni-promeni kaže da je plan da se ispred Palate ostane sve dok se bilbord ne ukloni i dok ne vide da su ptice bezbedne. Članovi Kreni-promeni sinoć su, sa najupornijim građanima ispred Palate ostali do tri ujutru, ali nadležni, kako kaže Banjac, nisu reagovali. "Videli smo jednu opstrukciju organa, jer je više prijava još