Vojska Srbije traži tenkiste, konkurs otvoren do 15. jula

Vojska Srbije raspisala je konkurse za prijem profesionalnih vojnika u tenkovske jedinice.

Konkursi su, kako je saopšteno iz Vojske Srbije, otvoreni do 15. jula za formacijska mesta vozača i nišandžija tenkova M-84 i T-72MS. Kandidati mogu konkurisati za službu u tenkovskim bataljonima Prve, Druge, Treće i Četvrte brigade kopnene vojske, kao i u Tenkovskom bataljonu T-72M. Mesta službovanja su u Sremskoj Mitrovici, Kraljevu, Nišu i Vranju. "Pripadnost tenkovskim jedinicama nije samo zanimanje — to je poziv koji nosi čast, odgovornost i istinsku odanost