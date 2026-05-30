Pari Sen Žermen je osvojio Ligu šampiona: Sve što treba da znate o današnjem finalu

Fudbaleri Pari Sen Žermena osvojili su Ligu šampiona, drugi put zaredom.

Ovoga puta savladali su Arsenal, koji je poveo već u 6. minutu meča u Budimpešti, i tu prednost čuvao do 65. minuta, kada je francuski klub izjednačio. Nerešeno je ostalo do kraja regularnog dela utakmice, kao i posle produžetaka, pa su konačno odlučili penali. Za PSŽ su pogodili Ramoš, Due, Beraldo i Hakimi dok su strelci za Arsenal bili Đekereš, Martineli i Rajs. DUE: zaslužili smo trofej Fudbaler Pari Sen Žermena Dezire Due rekao je da je ponosan na veliki uspeh