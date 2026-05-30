Tehnička voda stigla u Čačak: I dalje na snazi vanredna situacija

Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni.

Čačak je nešto pre ponoći dobio tehničku vodu, a u prvim satima pritisak je bio slabiji, ali se od jutros stabilizu, javlja dopisnica RTS-a. Vlada Srbije šalje flaširanu vodu za ugrožena područja, a Vojska Srbije obezbedila je dodatne cisterne. Voda je stigla do korisnika vodosistema Rzav u gradu Čačku i opštinama Požega, Arilje, Lučani i Gornji Milanovac. Tehnička voda je nešto pre ponoći počela da stiže prvim potrošačima u Čačku, a tokom noći i jutra i u ostale,