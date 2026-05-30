Alpinisti uklonili transparent sa Palate Albanija

Stručni timovi alpinista ukolnili su baner sa Palate Albanija u Beogradu, čime će se osloboditi pristup i omogućiti hranjenje mladunaca ptice bele čiope čija se gnezda nalaze na višim spratovima zgrade.

Skidanje transparenta je počelo oko 19 časova, a alpinisti su ga skinuli oko 20.30. Ispred Palate je i velika grupa građana koja od 14 sati blokirala saobraćaj u Kolarčevoj ulici i taži da se transparent ukloni. Po nalogu Ministarstva zaštite životne sredine, stručni tim je na terenu kod Palate Albanija ranije tokom dana bio u akciji zbrinjavanja mladunaca bele čiope, strogo zaštićene vrste. Studenti u blokadi i građani okupili su se ispred Palate sa zahtevom da se