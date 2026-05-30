Slovački ministar: Srbija spremna za otvaranje Klastera 3, ali nema političke volje u EU

Ministar spoljnih poslova Slovačke Juraj Blanar izjavio je da Srbija ispunjava uslove za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, ali da, prema njegovom utisku, u Evropskoj komisiji ne postoji dovoljna politička volja za nastavak procesa.

Blanar je naveo da u procesu evropskih integracija Srbije ne vidi zastoj uzrokovan neispunjavanjem kriterijuma, već da je problem, prema njegovom mišljenju, nedostatak političke volje za dalje napredovanje Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji. Odgovarajući na pitanje o koracima koje bi Beograd trebalo da preduzme kako bi ostvario značajniji napredak u procesu evrointegracija, Blanar je na zajedničkoj konferenciji za medije sa ministrom spoljnih poslova Srbije