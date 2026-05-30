Uhapšena Leskovčanka (45): Izazvala požar u dvorištu kuće, oštećeni automobil i jedna prostorija

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su M. K. (45) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izazvala požar u dvoristu jedne kuće, čime je izvršila krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Ona se sumnjiči da je 28. maja, u večernjim časovima, upotrebom otvorenog plamena izazvala požar u dvorištu kuće oštećenog muškarca, koji je zahvatio jednu prostoriju, kao i deo putničkog vozilm navodi se u saopštenju MUP. Osumnjičena je, uz krivičnu prijavu, privedena Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu.