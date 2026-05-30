Hegset: Odnosi SAD i Kine bolji nego ranije, ali oprez zbog brzog uspona kineske vojske

Američki ministar odbrane Pit Hegset izjavio je danas da su odnosi između SAD i Kine bolji nego prethodnih godina, zahvaljujući rukovođenju američkog predsednika Donalda Trampa, ali je istovremeno upozorio na brz uspon azijske vojne sile.

U svom govoru na godišnjem Azijskom forumu bezbednosti Šangri-La, Pit Hegset je rekao da postoji "opravdana uzbuna" u Indo-Pacifiku usled "istorijskog gomilanja kineske vojske i širenja njenih vojnih aktivnosti u regionu i šire", prenosi Kjodo. Američki ministar je dodao da će Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima, sprečiti da "bilo koji hegemon" dominira Azijom i "naruši regionalnu ravnotežu moći", kao i da "potkopa ravnotežu koju svi teže da