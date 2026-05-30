Lazarević: Sporazumi iz Kine donose milijardu novih investicija i 1.600 radnih mesta

Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević izjavila je danas da, na osnovu sporazuma koje je delegacija Srbije potpisala u Kini, u Srbiju stiže skoro milijardu novih investicija i otvara se više od 1.600 novih radnih mesta.

Lazarević je istakla da je Kina galopirajuća ekonomija i da Srbija, gradeći dobre ekonomske i političke odnose sa njom, to može da iskoristi. "To je nešto što mi kao zemlja koja ima izvanredne političke odnose i izuzetno razvijenu ekonomsku saradnju sa Kinom, naročito sada nakon ove posete i svega onoga što se desilo tamo i što je zaključeno i dogovoreno, možemo i te kako da koristimo", rekla je ministarka Jagoda Lazarević za RTS. Dodala je da je u zvaničnom delu