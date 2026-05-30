U Laosu iz poplavljene pećine evakuisano još četvoro ljudi

Spasioci u Laosu danas su bezbedno evakuisali još četiri osobe koje su zbog bujičnih voda ostale zarobljene u pećini 10 dana.

U petak je spasen jedan čovek, a dvoje se i dalje vode kao nestali. Spasioci-ronioci iz Laosa i Tajlanda postavili su tu vest na društvene mreže, uz fotografije izbavljenih ljudi na nosilima, sa maskama za kiseonik. Spasioci su ispumpali vodu iz poplavljenih hodnika pećine, ali je kiša ometala njihov rad. Meštani obližnjeg sela ušli su u pećinu prošle sedmice, u potrazi za mineralima. Bujice su im preprečile izlazak, ali je jedan iz grupe uspeo da se spase i