U nesreći autobusa kod Pečuja, u Mađarskoj, vozač poginuo, povređene 23 osobe

Vozač autobusa je poginuo, a prema prvim informacijama povređene su 23 osobe u nesreći koja se dogodila rano jutros na magistralnom putu broj šest između Pečuja i Hirda, kada je autobus udario u drvo i sleteo u jarak, saopštila je Policijska uprava Baranjske županije.

Policija je navela da se autobus kretao ka Budimpešti kada je, iz za sada neutvrđenih razloga, prešao u suprotnu saobraćajnu traku i potom udario u drvo, prenosi Hirado. Vozač je poginuo na licu mesta, dok su prema prvim informacijama povređene 23 osobe, od ukupno 28 putnika. Uviđaj i tehničko spasavanje su u toku, zbog čega je ta deonica puta potpuno zatvorena za saobraćaj, koji se preusmerava preko naselja Vasaš i Hird. Portparol Nacionalne službe Hitne pomoći