Završeni radovi na cevovodu Rzav, Čačani dobili tehničku vodu

Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni, a stanovnici Čačka su noćas dobili tehničku vodu, prenosi agencija Beta.

Voda je trenutno namenjena isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje u Čačku ne obavi tri uzastopne analize zdravstvene ispravnosti. Čačani će se i narednih nekoliko dana snabdevati pijaćom vodom sa cisterni. Pritisak vode je noćas bio slabiji, ali se od jutros stabilizovao, piše na sajtu RTS. Zbog havarije magistralnog cevovoda Rzav, usled koje je bilo ugroženo vodosnabdevanje Moravičkog okruga, bez vode je ostalo više od 200.000 ljudi u