Fonseka: "Žao mi je što Federer nije najbolji, nego je Đoković"

Brazilski teniser, Žoao Fonseka, otkrio je da mu je idol Rodžer Federer, legendarni bivši švacarski igrač.

Fonseka je u petak pobedio Novaka Đokovića u trećoj rundi Rolan Garosa sa 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. Posle meča, rekao je da je oduvek više voleo Federera nego najtrofejnijeg tenisera ikada na grend slemovima (24 titule). Ipak, svestan je toga da je Đoković najbolji ikada. "Ja sam navijač Rodžera, ali znam da je Đoković najbolji ikada. Žao mi je što to ne može biti Federer, ali to je život", rekao je Žoao Fonseka.