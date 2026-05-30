Hrvoje nokautirao Bakočevića i nemilice ga udarao dok je ležao VIDEO

Vaso Bakočević je poražen od Hrvoja Sepa na događaju FNC 31 koji se ove subote održava u Beogradskoj areni.

Bakočević je imao ulogu favorita u ovoj borbi, ali je ipak poražen. Hrvoje Sep ga je nokautirao udarcem u jetru. Bakočević nije mogao da ustane, a dok je ležao dobio je još nekoliko udaraca kojima je Sep potvrdio pobedu. Bakočević se samo srušio posle ovog udarca. Nije imao nikakvu šansu. Ovako je izgledala borba Sepa i Bakočevića. Објава коју дели Fight Nation Championship (@fnc_mma)