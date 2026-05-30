Incident na ispraćaju maturanata u Subotici: Učeniku oteta i zapaljena mađarska zastava, reagovala policija

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Balint Pastor saopštio je da je tokom ispraćaja maturanata u Subotici zapaljena mađarska zastava koju je nosio jedan učenik.

Policija je potvrdila da je povodom incidenta reagovala i obavestila tužilaštvo. U Policijskoj upravi u Subotici naveli su za Magločistač da su uzete izjave od svih koji imaju saznanja o događaju. Kako navodi policija, učenik je nosio mađarsku zastavu na leđima, nakon čega su mu dvojica maloletnika uzela zastavu. Ona je kasnije pronađena odbačena u centru grada. Prema nezvaničnim informacijama, zastava je bila nagorela. Incident se dogodio oko 9.30 časova ispred