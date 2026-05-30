Ko je sve vlasnik Palate Albanija koja preti da postane grobnica belih čiopa: Kad pogledate imena, jasno vam je zašto je SNS baš tu postavio bilbord

Veliki bilbord odnosno reklamno platno koje se nalazi duž čitave jedne strane Palate Albanija ugrožava živote mladunaca zaštićene vrste price - bele čiope. Na opasnost po ove ptiće, do kojih njihovi roditelji ne mogu da priču da ih nahrane, upozoravaju stručnjaci i aktivisti koji pozivaju vlasti da hitno reaguju. Postavljaju se i mnoga pitanja o tome ko je i kako dopustio da se tako nešto desi.

Zato je važno podsetiti se i ko je zapravo vlasnik prostora u Palati Albanija koja preti da postane grobnica belih čiopa. Palata Albanija, nekada prvi oblakoder u Beogradu, važi i dalje za jedan od najprepoznatljivijih simbola ovog grada. Nekada je bio drugi po visini neboder jugoistočne Evrope, Balkana i Kraljevine Jugoslavije, a već godinama unazad se njegovi poslovni prostori i impozantna kvadratura rasprodaju, a vlasnici smenjuju. Imena su brojna, pojedina su